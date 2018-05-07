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9 أرقام شهدها كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

المصريون ووكالات

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شهدت مباراة كلاسيكو الأرض والتي جمعت بين فريقي برشلونة وريال مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، الأحد،9 أرقام.
وجاءت الأرقام على النحو التالي: 
1ـ سجل ريال مدريد هدفه رقم 401 في الكلاسيكو بجميع المسابقات.
2ـ كسر ميسي صيامه التهديفي على ملعب "كامب نو" بالكلاسيكو، والتي استمرت لمدة 6 سنوات، حيث كانت آخر أهدافه في أكتوبر/ تشرين الأول 2012.
3ـ أصبح ميسي أكثر اللاعبين في تاريخ الكلاسيكو تسجيلاً للأهداف برصيد 26 هدفًا، بجانب صناعة 14 هدف كأكثر اللاعبين في معدل صناعة الأهداف أيضاً .
4ـ سيرخيو راموس قائد الريال خاض مباراته رقم 561، ليعادل رقم خوسيه مارتينيز سانشيز "بيري"، بقائمة أكثر من لعبوا بقميص ريال مدريد، حيث يحتل المركز الثامن.
5ـ عادل كريستيانو رونالدو، رقم ألفريدو دي ستيفانو برصيد 18 هدفًا، كأفضل هداف لريال مدريد في الكلاسيكو بجميع المسابقات.
6ـ سجل سيرجي روبيرتو، رقمًا سلبيًا، بعد طرده ليصبح أول لاعب من برشلونة يتعرض للطرد على ملعب "كامب نو" خلال آخر 50 مباراة بين الفريقين في جميع المسابقات.
7ـ أحرز الويلزي غاريث بيل لاعب الريال أول أهدافه في الكلاسيكو بمسابقة الدوري، حيث كان هدفه الأول في نهائي كأس ملك إسبانيا في 2014.
8ـ مباراة الكاسيكو اليوم، هي الأخيرة لأندريس انييستا، قائد برشلونة، الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.
9 ـ لأول مرة يخوض طرف الكلاسيكو المباراة، وهو بطلًا لليغا، حيث كانت أخر مرة منذ موسم 2008 عندما كان ريال مدريد بطلًا للدوري.

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