» "الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

07 مايو 2018 - 12:12 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تغير مناخي على مستوى العالم أثر على جميع الدول، متابعًا أن درجات الحرارة بالنسبة للسواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري ومدن القنال وشمال الصعيد معتدلة، كاشفًا أنها شديدة على جنوب الصعيد.



وأضاف "عبدالعال"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأحد، أن نشاط الرياح مثير للرمال والأتربة قد يصل لحد العاصفة على جنوب البلاد خاصة أسوان.

