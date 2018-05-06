06 مايو 2018 - 11:59 م

قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إنه كان يتمنى الفوز في كلاسيكو الأرض على حساب غريمه التقليدي برشلونة في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).



جاءت تصريحات زيدان في المؤتمر الصحفي، عقب التعادل الذي حسم الكلاسيكو بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والثلاثين للمسابقة المحلية.



وأكد زيدان " كنت أتمنى الفوز في الكلاسيكو، لقد كانت مباراة كرة قدم جيدة، ولكن لا أعرف إذا كان التعادل عادلاً أو أن هناك فريقًا الفوز".



وأضاف "كريستيانو رونالدو ليس على ما يرام ، لكننا سنجري المزيد من الاختبارات غدًا، لا أعتقد أن الأمر خطير ، وهو قال إنه لم يشعر بشيء جدي ، كان مجرد ألم صغير".



وأوضح زيدان " اللاعبون يعملون بشكل جيد، كريم بنزيما هو واحد منهم، فقد أظهر أنه كان بالموعد في اللحظات الهامة كان متواجداً".



وعن رأيه في حكم اللقاء، "أرفض التعليق على الحكم، لكنني أكتفي بالقول بأن الأمور التحكيمية ستتغير كثيرًا في الموسم المقبل بتطبيق تطبيق الفيديو".

