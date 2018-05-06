تعليق صادم لـ"أديب" عن انخفاض الأسعار في مصر

06 مايو 2018 - 11:21 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الأسعار في مصر لن تنخفض، ولكن يجب أن يكون هناك زيادة في الدخل، وهذا لن يتحقق إلا بضخ مزيد من الاستثمارات.



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، أن جلب الاستثمارات إلى مصر هى كلمة السر خلال الفترة المقبلة، مطالبا الحكومة أن تعمل على جذب استثمار مباشر بصورة أكبر.

