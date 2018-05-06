» بالفيديو.. ريال مدريد يتعادل إيجابيًا مع برشلونة بـ«الكلاسيكو»

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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

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ريال مدريد

المصريون

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، نتيجة مباراة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني. 

افتتح المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز التهديف لفريق برشلونة فى الدقيقة العاشرة من بداية المباراة، مستغلا عرضية رائعة من زميله سيرجي روبرتو ليقابلها سواريز بتسديدة مباشرة فى المرمى.

ولكن نجح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 15، بعد متابعته لرأسية النجم الويلزى جاريث بيل بعد عرضية الفرنسي بنزيما.

ونجح ريال مدريد بعد تسجيل هدف التعادل فى السيطرة على مجريات اللعب، وكاد رونالدو منح التقدم لريال مدريد فى مرتين بعد إهداره إنفرادين متتاليين.

وتعرض سيرجى روبرتو للبطاقة الحمراء فى الدقيقة 47 بعد اعتدائه على البرازيلى مارسيلو لاعب ريال مدريد.

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فى تسجيل الهدف الثانى لبرشلونة فى الدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد إستغلاله خطأ دفاعى من المدافع الفرنسي رافائيل فاران.

ولكن نجح النجم الويلزى جاريث بيل فى تسجيل هدف التعادل لريال مدريد بالدقيقة 73 من زمن المباراة، عبر تصويبة قوية فشل تير شتيجن حارس البارسا فى التصدى لها.

 بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده للنقطة 87 فى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتى ريال مدريد فى المركز الثالث برصيد 72 نقطة، ولم يخسر البلوجرانا أى مباراة هذا الموسم حتى الآن قبل 3 مباريات على النهاية.


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