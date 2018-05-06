الغيطي لإعلامية بقنوات الإخوان: انتي بـ1000 راجل

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إعلام الإخوان

صفية سري

أشاد الإعلامي محمد الغيطي - مقدم برنامج "صح النوم" - بصفية سري - الإعلامية السابقة بقناة الشرق التي تبث من تركيا - بعد أن فضحت المافيا المسيطرة على إعلام الإخوان .

وقال "الغيطي" في برنامجه المذاع على قناة "LTC" : "في أحد المذيعات اسمها صفية سري ماسكة أيمن نور وكاتبة كلام خطير جدًا عنه وعن فساده .. صفية سري كاتبة إنها بتدفع ثمن عدم  مشاركتها في مؤامرة بيع قناة الشرق .. وبتقول دعوا الناس بأسماء وصور الشهداء وتاجروا بهم تجارة رخيصة خسيسة وعندما قلت لهم مش هطلع ألن نقوط دفعت الثمن بوقف برنامجي ".

وأضاف: "هي بتقول كمان إن القائمون على إدارة إعلام الإخوان عصابات استباحوا الحرمات وابتلعوا أموال الفقراء في بطونهم باسم الدفاع عن الحرية وهم أول مغتصبيها .. هم ينعمون بالملايين ويعيشون في القصور بعد أن باعوا ضمائرهم وسرقوا أموال اليتامى والأرامل ".

وعلق "الغيطي" قائلًا: "والله امرأة بألف رجل .. صفية سري أنا بحييكي وشهد شاهد من أهلها ".

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