  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:07 ص
بحث متقدم
الغيطي

الغيطي لإعلامية بقنوات الإخوان: انتي بـ1000 راجل

أرشيفية

أسرار مثيرة وراء مذبحة حي الرحاب

محمد صلاح

صلاح في ورطة بسبب 200 ميل .. وليفربول ينقذه

أديب

أديب: فيه حاجة مهمة جدًا هتحصل خلال الـ5 أيام الجايين

أرشيفية

خبير اقتصادي للمصريين: لا تفعلوا مثل ساويرس .. ستضيع أموالكم

الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

هذا ما قاله "أديب" عن زيارة شيخ الأزهر لسنغافورة

فوانيس

"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

عنان

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟

عرب وعالم

تركيا
تركيا

متابعات

أخبار متعلقة
#

ملعب «19 مايو» في تركيا ضمن العشرة الأفضل عالميًا

#

مقتل 718 مدنيا في الغوطة جراء هجمات النظام

#

تركيا السادس عالميا في عدد السياح: 40 مليون زاروها

#

مقتل وإصابة أكثر من 10 آلاف شخص جراء العنف بأفغانستان

السياحة في تركيا

كشف مصطفى كصوصو - ممثل هيئة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في دول الخليج - عن عدد السياح السعوديين الذين زاروا تركيا خلال العام الماضي .

وأشار كوكصو إلى قدوم نحو 600 ألف سائح العام الماضي فقط من المملكة العربية السعودية، وأن وزارة الثقافة والسياحة التركية، تهدف لاستقبال مليون سائح من المملكة هذا العام.

جاء ذلك على هامش "القمة السياحية والاستثمارية الثانية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" المنعقدة بولاية أوردو المطلة على البحر الأسود، منذ أمس الجمعة.

ولفت كوكصو، إلى أن أغلب السياح العرب يقصدون ولاية طرابزون لإطلالتها على البحر، ولاتساع رقعة الغابات الخضراء فيها، موضحا أن الخطوات الأولى للاستثمارات العربية في منطقة البحر الأسود تمثلت، بقدومهم كسياح ثم شرائهم منازل.


وتابع: "انتقلت الخطوات بعد ذلك إلى إدارة السياح للعديد من المشاريع الاستثمارية"، مشيرا أن الحركة السياحية والاستثمارية ما زالت مستمرة، والمشاريع العربية في منطقة البحر الأسود، تتركز حول زراعة البندق والعسل والشاي وصيد الأسماك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» كاتبة تفاجيء روائي شهير: أتذكر حين تحرشت بي؟
» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟
» 5 معلومات صادمة عن البكاء أبرزها "اكتئاب ما بعد الجماع"
» إيران تمنع علماء السنة من السفر
» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008
» وصية جون ماكين: لا تسمحوا لترامب بحضور جنازتي
» جسم مشع يثير الرعب في الكويت
» مايا دياب تمشي في الشارع بملابس الحمام
» أحلام مستاءة في "ذا فويس" وتتوعد أحد المتسابقين
» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"
» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام