صلاح في ورطة بسبب 200 ميل .. وليفربول ينقذه

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ليفربول

وقع نجمنا المصري محمد صلاح في ورطة كبيرة بسبب تعارض حفلين كبيرين لتكريمه مع بعضهما البعض .

وينظم نادي ليفربول حفله السنوي لتكريم لاعبيه الأفضل يوم الخميس القادم في ملعب "أنفيلد" وفي حضور الجماهير التي أكد "صلاح" على ضرورة شكرهم على دعمهم له ، وفي نفس الليلة سوف يتم تسليم "صلاح" جائزة "رابطة الكتاب الإنجليز" في لندن التي تبعد عن ليفربول بمسافة 200 ميل .

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية أن صلاح لا يستطيع التغيب عن أي من الحفلين ، وبالتالي طلب من إدارة ليفربول توفير طائرة خاصة لكي تقله ليلتها إلى لندن ، بحيث يحضر حفل تكريمه في "أنفيلد" لكي يشكر الجماهير ، وفي نفس الوقت يستقل الطائرة بعدها بدقائق إلى لندن لتسلم جائزة "رابطة الكتاب الإنجليز".

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