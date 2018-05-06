» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008

06 مايو 2018 - 06:56 ص

حذر مذيع في قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله خصوم حزبه في الانتخابات البرلمانية من تكرار أحداث أيار 2008 .



وكتب محمد أحمد كازان، مذيع "المنار"، على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك": "ما ستسمعونه من نتائج اقتراع في 7 أيار 2018، سيجعلكم تترحمون على 7 أيار 2008".



وأحداث السابع من أيار/ مايو 2008، جرت في العاصمة اللبنانية بيروت وبعض مناطق جبل لبنان، وحينها اجتاحت مجموعات تابعة لحزب الله بيروت.



وجاء الاجتياح على خلفية قراري الحكومة اللبنانية بشأن شبكة الاتصالات غير الشرعية، وإزالة كاميرات المراقبة من داخل حرم مطار بيروت، حيث اقتحمت عناصر مسلحة العديد من منازل النواب، إلى جانب حرق قناة المستقبل في الروشة، وقطع بثها بعد انتشار المسلحين داخل استديوهاتها، بالإضافة إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى المدنيين.



وتراجع محمد كازان عن منشوره، إذ حذفه ودوّن آخر، برر فيه ما كتبه من تهديد بحق اللوائح المنافسة لحزب الله في الانتخابات البرلمانية.

وقال: "حتى الآن، توقعات مركز بيروت للدراسات بحال كثافة الاقتراع تقول إن لائحة تيار المستقبل في بيروت ستخسر 2 سُنة إضافة لـ2 الشيعة، وربما أكثر... وهيدا كان القصد من بوست نتائج اقتراع 7 أيار 2018 والترحم على لي عم تطنطنوا فيه".



وتابع: "ومش استفزاز ولا شي، وإنما للقول إن هزيمتكم السياسية عبر الديمقراطية ستكون قاسية، وطالما كتير حساسين وبكائين على الأطلال، تذكروا إنه حكومتكم برئاسة السنيورة متل اليوم بـ5 أيار أخدت قرار العار بنزع سلاح المقاومة التي هزمت الكيان الصهيوني".

يذكر أن لبنان يشهد، الأحد، الانتخابات البرلمانية الأولى منذ نحو تسع سنوات، التي تشهد منافسة شديدة بين تيارات مختلفة.