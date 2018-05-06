  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:09 ص
بحث متقدم
الغيطي

الغيطي لإعلامية بقنوات الإخوان: انتي بـ1000 راجل

أرشيفية

أسرار مثيرة وراء مذبحة حي الرحاب

محمد صلاح

صلاح في ورطة بسبب 200 ميل .. وليفربول ينقذه

أديب

أديب: فيه حاجة مهمة جدًا هتحصل خلال الـ5 أيام الجايين

أرشيفية

خبير اقتصادي للمصريين: لا تفعلوا مثل ساويرس .. ستضيع أموالكم

الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

هذا ما قاله "أديب" عن زيارة شيخ الأزهر لسنغافورة

فوانيس

"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

عنان

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

وصية جون ماكين: لا تسمحوا لترامب بحضور جنازتي

عرب وعالم

ماكين
ماكين

متابعات

أخبار متعلقة
#

بريطانيا: لا نريد تغيير النظام في سوريا

#

رضوان: مش عايز أجنبي يزور حديقة الحيوان

#

التقاعس الأمريكي جرأ الأسد على شن هجوم كيميائي

#

لماذا لا نتساءل بتجرد.. لماذا لا نجرب؟!

ترامب

جون ماكين

أوصى السيناتور الجمهوري جون ماكين بعدم حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجنازته ، وذلك وسط أنباء عن قرب وفاته بسبب معاناته من سرطان في المخ .

كشفت ذلك صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، موضحة أن ماكين، وهو سيناتور جمهوري، أوصى مسؤولين في البيت الأبيض مقربين منه بدعوة نائب الرئيس مايك بنس بدلا عن ترامب لحضور جنازته، وأن تقام مراسم الجنازة في الكاتدرائية الوطنية بالعاصمة واشنطن.

وفي الأسابيع الأخيرة، زار عدد من السياسيين ماكين في مستشفى قريب من مزرعته في ولاية أريزونا، ومن بينهم جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، والسيناتور السابق جو ليبرمان.

وفي كتابه "موجة لا تهدأ"، الذي صدر مؤخرا، وبخ ماكين الرئيس ترامب، واتهمه بـ"بإهدار القيم الأمريكية عبر مدح طغاة دوليين، وتشويه وسائل الإعلام، وتجاهل حقوق الإنسان، والحط من قدر اللاجئين".

ولفت في هذ الصدد إلى مدح ترامب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وغرامة بالرئيس الصيني شين جين بينغ، وهما زعيمان يتهمهما ماكين بـ"القمع".

ويعد ماكين (81 عاما) من أقوى الأصوات في الحزب الجمهوري في مجال السياسة الخارجية، رغم معركته مع سرطان الدماغ.

وهو عضو في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا منذ 1987.


ويعود عداء ترامب طويل الأمد مع ماكين إلى جذوره في الأيام الأولى من السباق الرئاسي لعام 2016؛ حيث انتقد عضو مجلس الشيوخ ترامب؛ لتهديده المهاجرين المكسيكيين في خطاب حزيران/ يونيو 2015 الذي أعلن فيه ترشيحه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» كاتبة تفاجيء روائي شهير: أتذكر حين تحرشت بي؟
» كم عدد السعوديين الذين زاروا تركيا العام الماضي؟
» 5 معلومات صادمة عن البكاء أبرزها "اكتئاب ما بعد الجماع"
» إيران تمنع علماء السنة من السفر
» مذيع بقناة "حزب الله" يهدد اللبنانيين بتكرار أحداث 2008
» وصية جون ماكين: لا تسمحوا لترامب بحضور جنازتي
» جسم مشع يثير الرعب في الكويت
» مايا دياب تمشي في الشارع بملابس الحمام
» أحلام مستاءة في "ذا فويس" وتتوعد أحد المتسابقين
» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"
» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام