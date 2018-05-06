» أحلام مستاءة في "ذا فويس" وتتوعد أحد المتسابقين

06 مايو 2018 - 05:59 ص

انفعلت المطربة الإماراتية أحلام بسبب مقاطعتها في برنامج "ذا فويس" من قبل بعض المتسابقين مما دعاها لتتوعد أحدهم .



وفي العرض المباشر الخامس، انفعلت الفنانة #أحلام على مقدمي البرنامج ناردين وبدر، بعدما اعتقدت أن الثنائي لم يمنحاها الفرصة من أجل الحديث والتعليق على #المتسابقين.

حيث طلبت أحلام أن تعلق على أداء فريق #عاصي_الحلاني قبل إعلان النتيجة، إلا أن بدر لم يستمع إليها واستمر في الحديث لينتقل إلى فقرة أخرى.

وبعد إعلان النتيجة واختيار الجمهور للمتسابق يوسف السلطان، رغبت أحلام في توجيه رسالة للمتسابقة آية دغنوج، إلا أن ناردين انتقلت بالحديث إلى #إليسا.

وهو ما جعل أحلام تنفعل، وتحدثت إلى مقدمة البرنامج قائلة "أنا أحلام بلشت أعصب" وكررتها، ما جعل إليسا تؤكد أن أحلام كانت ترغب في الحديث، إلا أن ناردين أكدت أنها لم تنتبه إلى أحلام التي تستطيع الحديث في أي وقت تريد.

فواصلت أحلام ردها الغاضب قائلة "هذا بدر اللي واقف يا ويله مني"، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في الحديث عن آية والتأكيد على موهبتها، وأنها نجمة عربية قادمة.

وبعد الفاصل عاد بدر ليعتذر من أحلام قائلا "أنا آسف لو قاطعتك"، مشيرا إلى كون مهمته تتمثل في الالتزام بالتوقيت، وهو ما جعلها تمازحه وتؤكد أنها ليست غاضبة منه.