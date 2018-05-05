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بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل

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إيمان هاني

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سي بي سي

منى الشاذلى

معتز الدمرداش

كشف الإعلامي معتز الدمرداش، عن سبب قبوله التمثيل وموافقته على المشاركة في عمل سينمائى قائلاً: "إنه قبل التمثيل من أجل والده المخرج الراحل نور الدمرداش، مؤكدًا أن المخرج كان بيدور على شخصية قريبة من شخصية والده المخرج نور الدمرداش".
وأضاف "الدمرداش" خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلى"، المذاع على فضائية "سي بي سي "، بأن أبرز أعمال والده كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات.

وتابع أن الفنان الكبير أنور وجدى، هو من اكتشف موهبة والده، منوهًا إلى أن والده كان يجسد شخصية العزول، ولكن بدم خفيف، وأسلوب أحبه الجمهور.

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