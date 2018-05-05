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زلازل وبراكين تضرب جزيرة هاواى الأمريكية

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اكتشاف أطول سلسلة براكين في العالم
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وكالات

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هاواى

تلايند

تعرضت ولاية هاواي الأمريكية، لسلسلة من الزلازل بسبب ثوران بركان جبل "كيلاويا"، من بينها أقوى زلزال يضرب الولاية منذ قرابة 40 عامًا.
وطلب من المقيمين على الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة بيغ أيلاند إخلاء منازلهم مع استمرار تدفق الحمم البركانية وانبعاث غازات كبريتية.

وتقول هيئة الخدمة المدنية إنه حدثت شقوق في 3 شوارع، وإنها طلبت من باقي المقيمين إخلاء مساكنهم، ويعد بركان "كيلاويا" من بين البراكين الأشد نشاطًا في العالم، وبدأ ثورانه بعد سلسلة زلازل مؤخرًا، وبحسب التقارير، فقد دمرت منازل عدة في الجزيرة مع اندفاع الحمم البركانية لتصل إلى ارتفاع 30 مترًا، وانقطعت الكهرباء لفترة وجيزة عن بعض المناطق في جزيرة بيغ أيلاند بعدما ضربها زلزال بلغت قوته 6.9 بمقياس ريختر، وتبع ذلك موجات تسونامي صغيرة ولم ترد أي تقارير بشأن وقوع قتلى أو مصابين، وبدأ ثوران البركان يوم الخميس، وتبعته حالة طوارئ محلية، وعمليات إجلاء طوعي لقرابة 1700 شخص، وفتحت مراكز مجتمعية أبوابها لتوفير ملاجئ للمتضررين.


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