نقل السفارة لتل أبيب خطأ يجب تصحيحه

05 مايو 2018 - 09:28 ص

قال رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، "إن المذكرة الموقعة بين بلاده وإسرائيل حول نقل سفارة رومانيا من تل أبيب إلى القدس، كانت خطأ، ويجب تصحيحه".

وأضاف يوهانيس - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - أن هذه المسألة ستظل تطلعات لا يمكن تحقيقها إلا بعد الوفاء بجميع شروط الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن بلاده لا يمكنها إجراء سياسة خارجية على أساس الأمانى، التى لا تتناسب مع معايير القانون الدولى.

وكان رئيس رومانيا طلب - الشهر الماضى - من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا تقديم استقالتها بعد أن زارت إسرائيل وبعد موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته فى الأمرين.