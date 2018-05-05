  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر10:06 ص
بحث متقدم
انتخابات الرئاسة

مفاجأة عن مسئول إخوانى تسبب فى أزمة بـ"الرئاسية"

طارق الزمر

هكذا رد ضابط الأمن الوطني علي عائلة الزمر

العالم الفلسطيني فادي البطش

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

تراجع الدولار

سعر العملات العربية والأجنبية

كأس العالم

شاهد كأس العالم مجانا على هذه القنوات

الطيب

الطيب يسخر من دعوات تجميد آيات القرآن: نحطها في التلاجة؟

صلاح

قائد مانشستر سيتي يحرج "دي بروين": صلاح الأفضل في انجلترا

هدف الأهلي الملغى

أسطورة الترجي: الهدف الذي أحرزه الأهلي فينا "صحيح"

العوضي

العوضي: هذه الواقعة المرعبة حدثت أسفل منزلي أمس

تلاميذ

"التعليم" تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة

معلومات جديدة عن قاتلى " البطش "

عرب وعالم

العالم الفلسطيني فادي البطش
العالم الفلسطيني فادي البطش

وكالات

أخبار متعلقة
#

العيش على سطح المريخ أصبح حقيقة

#

معلومات جديدة عن المتهمين باغتيال «البطش»

#

البنتاجون: هذا ما أسفرت عنه الضربة التي وجهناها لسوريا

#

أسرار جديدة عن منفذ هجوم فرنسا

فلسطين

سفر

فادي البطش

اغتيال عالم

جوازات

كشف مصدر أمنى ماليزى، اليوم السبت، أن الرجلين المشتبه فيهما باغتيال المحاضر الفلسطينى الدكتور فادى محمد البطش، فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، استخدما جوازات سفر مزيفة من جمهوريتى صربيا والجبل الأسود "مونتينيغرو" لدخول بلاده.

وقال المصدر، فى تصريح لوكالة أنباء برناما الماليزية، إنه بعد اغتيال الأكاديمى المرتبط بحركة حماس فى 21 إبريل الماضي، فرّ القاتلان المزعومان إلى تايلاند مستخدمين طرقًا غير قانونية فى الحدود الماليزية التايلاندية.

وأضاف أن الشرطة الماليزية، سعت إلى تعاون الشرطة الملكية التايلاندية فى القبض على القاتلين الاثنين حيث سافر أحد كبار ضباط الشرطة الماليزية إلى بانكوك مؤخراً للقاء ضباط الشرطة التايلاندية.

وحول ما إذا كان القاتلان مرتبطين بأجهزة المخابرات الإسرائيلية كما يتكهن به كثيرون، بما فى ذلك أسرة القتيل، قال المصدر: إن الرجلين اتسما بالحرفية فى أداء جريمتهما دون المزيد من التفاصيل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حواديت يوسف ندا ومؤشراتها

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» هذه مكافآت "الدراويش" للاعبيه للفوز بكأس مصر
» بالفيديو.. معتز الدمرداش: هذا سبب قبولى التمثيل
» هنيدى يمازح حنان ترك بـ"جاءنا البيان التالي"
» قصة 35 قناة مصرية تبث محتويات مخلة من سلوفينيا
» قرار من الجيش الأمركي بمنع شراء هواتف "هواوي"
» ليبرمان يهاجم النبي موسى: أخطأ حين أتى بنا الشرق الأوسط
» معاقبة سفاح أمريكي بقتله وصنع حذاء من جلده
» قصة عالم مسلم أتقن 70 لغة
» نانسي عجرم تحرج مراسل "العربية": بتخترع شائعات تخصني
» فنان شهير: شهدت على عقد طلاق أبي وأمي لهذا السبب
» ضبط شاب تظاهر بأنه "منقبة" داخل حمام السيدات

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك