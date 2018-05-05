شاهد كأس العالم مجانا على هذه القنوات

05 مايو 2018 - 09:04 ص

يبحث العديد من المشاهدين عن طريقة لمشاهدة كأس العالم المقرر إقامته في روسيا منتصف الشهر القادم .



وكشفت تقارير صحيفة تونسية عن بعض القنوات التي من المرجح أن تنقل كأس العالم عبر شاشاتها ، وهي قنوات أوروبية في أغلبها .



القنوات الألمانية "زي دي آف" وهي الأبرز وتنقل جميع المقابلات من خلال تردد على الأسترا وعلى الهوت بورد.



قنوات تركية على القمر الصناعي "ترك سات" وهي قنوات "تي آر تي".



قناة "دي هوك "الكردية.



القنوات الإيطالية الراي سبور.



قنوات إفريقية منها "آر تي آس" و"أو آر تي آم".



قنوات بي بي سي على تردد الأسترا.

