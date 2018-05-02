» «ساويرس» يشجع «صلاح» وسط جماهير روما

02 مايو 2018 - 08:28 م

حرص رجل الأعمال نجيب ساويرس، على حضور مباراة ليفربول والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أمام روما، على ملعب «الأولمبيكو»، في إياب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب «ساويرس» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يا جماعة انا هأحضر ماتش روما و ليفربول اللى يعرف يوصل تمنياتى لمحمد صلاح بالفوز يوصلهاله و يخليه يبص على المقصورة علشان انا هشاور له.. بس للأسف تذكرتى مع جمهور روما فربنا يستر».