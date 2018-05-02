سفير روسيا السابق بقطر:«ضربوني بالجزم على رأسي»

02 مايو 2018 - 08:11 م

كشف فلاديمير تيتورينكو السفير الروسي السابق لدى قطر تفاصيل الاعتداء عليه في مطار الدوحة عام 2011.

وقال السفير تيتورينكو في لقاء مع برنامج "رحلة في الذاكرة" الذي سوف يذاع اليوم عند الساعة 23:30 بتوقيت موسكو، ونشر موقع «روسيا اليوم» مقتطفات منه، إن موظفي الجمارك في مطار الدوحة حاولوا تعريض البريد الدبلوماسي الذي كان بحوزته للكشف، وانتهت هذه المحاولات بالاعتداء عليه بالضرب المبرح بالجزمات العسكرية على رأسه.

وجاء في التقرير الطبي: "تمزق في الشبكية بسبب إصابة ناتجة عن ضربات في الرأس".