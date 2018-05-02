132 مليار جنيه زيادة في الحصيلة الضريبية

02 مايو 2018 - 08:03 م

أفاد عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، بأن إجمالى الحصيلة الضريبية التى تم جمعها خلال الفترة من يونيو 2017 وحتى أبريل 2018، بلغت 415 مليار جنيه، بنسبة 100% من المستهدف، وبزيادة قدرها 132 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف عماد سامى، خلال الندوة التى عقدتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، أن حصيلة الضرائب للعام المالى 2017/2016، بلغت 409 مليارات جنيه.

وأشار إلى أنه تم إقرار بعض التعديلات بعمل مصلحة الضرائب مؤخرا، أهمها استحداث مأمورية للمهن الحرة، خاصة وأن تلك الفئة لم تتجاوز حصيلتها السنوية سابقا أكثر من 500 مليون جنيه بسبب تهرب البعض منهم من الضرائب، لافتا إلى أن المأمورية الجديدة نجحت خلال 3 أشهر فقط فى جمع 400 مليون جنيه من المهن الحرة.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة طلبت تعيين 7 آلاف مأمور ضرائب حديث التخرج، من المقرر اختيارهم وفقا لمعايير محددة تعتمد على الكفاءة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، على أن يتم التعيين بعد تدريب يستمر لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أنه تم تقسيم الشركات المساهمة على قطاعين، تسهيلا لأداء تلك الشركات الضرائب.

ومن جانبه أكد محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المصلحة تعاقدت مع شركة كبرى لتقييم وضع المصلحة، فى إطار المشروع الخاص لميكنة العمل داخل مصلحة الضرائب، على أن تنتهى تلك الشركة من عملها أغسطس القادم، يعقب ذلك طرح مناقصة لميكنة مصلحة الضرائب.



