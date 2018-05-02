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«آل شيخ» يوضح حقيقة تصريحاته حول إقالة «البدري»

الرياضة

ال شيخ
ال شيخ

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

البدرى

أصدر تركي آل شيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، بيانًا رسميًا، يوضح فيه العديد من الحقائق، بعد تصريحاته التي أثارت الجدل في الأوساط الكروية المصرية، والتي ألمح خلالها إلى إقالة حسام البدري، المدير الفني للفريق، بعد النتائج السيئة للفريق الأحمر، في المباراتين الماضيتين.

وجاء البيان على النحو التالي:

«فسر البعض استعدادي للدعم السريع للنادي الأهلي بصفتي مشجعًا أهلاويًا قبل أن أكون رئيسا شرفيا للقلعة الحمراء، على أنه تدخل بل وحاول البعض من أصحاب المصالح الخاصة والأغراض البعيدة عن الرياضة أن يصوروا للجمهور الأمر على أهوائهم.

مشاعري ومحبتي تحركني دائما وسريعا نحو النادي الأهلي تأكيدًا للعشق الذي أحمله تجاه هذا الكيان والرابط بيني وبين جماهيره الوفية.

فمثلما من حق أي أهلاوي أن يحزن ويغضب من الكبوة الأخيرة وغير المعتادة في السنوات الأخيرة حزنت وتحركت بنفس الدافع المحرك لأي أهلاوي حزين لنتائج ناديه ويأمل سريعا وضع حلول فقط لا غير فهذا هو حق الأهلي وجماهيره العظيمة علي وعلى كل محب.

وأخيرًا.. أكرر ما كتبت من قبل و أدعو الجماهير الحمراء للوقوف مع الفريق في ظروفه الحالية.. ولتكن مباراة الترجي الهامة هي عودة البطل للانتصارات في مشوار الوصول لمنصة التتويج الأفريقي والمشاركة في عرس كأس العالم للأندية من جديد بدعم وتكاتف الجميع».


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