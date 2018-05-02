» الجيش السوداني يعلن تقييم مشاركته في حرب اليمن

02 مايو 2018 - 07:32 م

أعلنت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الأربعاء، أنها تقيم إيجابيات وسلبيات مشاركة قواتها في الحرب الدائرة باليمن.

وقال وزير الدولة بالدفاع، الفريق أول علي محمد سالم، في تصريحات على هامش إفادة للوزارة أمام البرلمان، "هذه الأيام نعكف على دراسة المشاركة (في اليمن) من جوانب مختلفة، وتقييمها للخروج بنتائج، وبعدها سنقرر الخطوة التالية"، وفقًا لوكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف سالم: "في النهاية سنقرر ما هو لمصلحة بلادنا وأمنها واستقرارها، وفي ذات الوقت الوفاء بالالتزامات الإقليمية والدولية".

وأشار سالم إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن الدراسة، التي يشارك فيها وزارة الدفاع وأركان الجيش السوداني.

ومنذ 26 مارس 2015، ينفذ التحالف العربي (السودان عضو فيه وتقوده السعودية)، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومة، في مواجهة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والذين يسيطرون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ولم يعلن السودان رسميًا عن تعداد قواته المشاركة في عمليات التحالف، لكنه سبق أن أبدى استعداده لإرسال ستة آلاف جندي إلى اليمن.

وخلال الأيام الماضية، تزايدت دعوات أحزاب وبرلمانيين سودانيين، لسحب قوات جيش البلاد من اليمن، حفاظا على أرواح جنوده، ولتأثير هذه المشاركة على العلاقات بين الشعبين اليمني والسوداني.

وزعم الحوثيون، في السابع من أبريل الماضي، أنهم قتلوا جنودا سودانيين، خلال معارك في محيط مدينة "ميدي" بمحافظة حجة (شمال غرب)، ولم يصدر أي تعقيب بشأن تلك المزاعم من التحالف العربي ولا السلطات اليمنية ولا السودانية.

وفي أكثر من مناسبة، تمسك مسؤولون سودانيون، في مقدمتهم الرئيس عمر البشير ونائبيه ووزارة الخارجية وقادة الجيش، باستمرار مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن، حماية للمقدسات الإسلامية في السعودية.