الشوط الأول.. الإنتاج الحربي يتقدم على الزمالك

02 مايو 2018 - 07:23 م

انتهى الشوط الأول بتقدم الإنتاج الحربي على الزمالك، بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس مصر.

تقدم الإنتاج بهدف نظيف سجله أحمد شديد قناوى فى الدقيقة 5.

أضاع كاسونجو فرصة محققة للتعادل فى الدقيقة 28 من عمر المباراة، من تمريرة حريرية من حمدى النقاز وضعته أمام مرمى الإنتاج إلا أن المهاجم الكونغولى أطاح بالكرة خارج المرمى، كما فشل لاعبو الزمالك فى استغلال عرضيات وتمريرات النقاز من الناحية اليمنى طوال الشوط الأول.

وفى الدقيقة 43 يهدر كاسونجو فرصة جديدة للتعادل من رأسية متقنة لكنها تصطدم بالقائم الأيسر بمرمى عامر عامر، ليضيع هدف التعادل مجددا.



