طلب إحاطة بالبرلمان يحذر من لعبة قاتلة جديدة «التنين الأزرق»

02 مايو 2018 - 07:22 م

طالبت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدى لظاهرة الألعاب القاتلة التى تستهدف الشباب، لاسيما مع ما تردد بشأن ظهور لعبة قاتلة جديدة تسمى "التنين الأزرق".

وقالت سحر عتمان، فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب موجها إلي رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه بالرغم من قرار النائب العام بتكليف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع التى تبث الألعاب الإلكترونية الخطيرة ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، إلا أن القرار لم يمنع تكرار الكارثة من خلال ألعاب قاتلة أخرى.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه الألعاب القاتلة تشير إلى أن هناك تنظيمات إرهابية تتصيد الشباب وتدفعهم للانتحار سعياً لإحداث خلل في فكر وكيان المجتمع.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار تلك الكارثة، بعد حالات الانتحار التى تسببت فيها لعبة الحوت الأزرق، ويمكن أن تسببها ألعاب أخرى مماثلة.



