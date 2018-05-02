» هولندا ترفض مقاضاة حزب سياسي شتم الإسلام

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خيرت فيلدرز

رفضت النيابة العامة الهولندية قضايا مرفوعة ضد حزب سياسي متطرف ، وذلك بعد قيامه بإنتاج فيلم وصف فيه الدين الإسلامي بأوصاف سيئة .

وقالت النيابة العامة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنه "لن تتم مقاضاة الحزب (يميني متطرف) بسبب فيلم دعائي لحملته الانتخابية".

وبررت النيابة ذلك، بأن الفيلم "لا يتضمن إهانة لمجموعة معينة ولا تمييزاً أو كراهية، كما لا يشجع على العنف".

وأوضح البيان أن "الخطابات الواردة في الفيلم الدعائي لا تهم المسلمين، بل الدين الإسلامي فقط"، على حد تعبيره.

وقبيل الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 21 مارس/آذار الماضي، نشر حزب "الحرية" فيلماً دعائياً تضمّن عبارة "الإسلام مميت".

وأثار الفيلم ردود فعل غاضبة من قبل بعض الأحزاب السياسية، والمنظمات الإسلامية في هولندا، التي رفعت شكوى ضد الحزب.

ويعتبر الحزب الذي يرأسه غيرت فيلدرز، ثاني أكبر حزب سياسي في هولندا، وحصل على 20 من أصل 150 مقعدًا بالبرلمان، في الانتخابات العامة التي جرت في مارس/آذار 2017.

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