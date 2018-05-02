  • الأربعاء 02 مايو 2018
  • بتوقيت مصر09:14 ص
بحث متقدم
الدولار

تعرف على أعلى البنوك سعراً للدولار

محمد صلاح

صلاح: هذه الذكرى تطاردني قبل وصولي لنهائي دوري الأبطال

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يصدم حسام البدري بمفاجأة غير متوقعة

عمرو أديب

أديب يكشف أسرار جديدة عن تصريحات "عباس" عن "مرسي"

محمد صلاح

أسطورة مانشستر يقلل من صلاح: ليس الأفضل و "قفزة من لا شيء"

الطيب

الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

الحاجة سعدية

بالفيديو.. الحاجة سعدية تكشف كواليس الإفراج عنها

أرشيفية

خبير يكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

عمرو أديب

تعليق صادم لـ"أديب" بشأن المصالحة مع "الإخوان"

مايك بومبيو

لماذا تجاهل وزير الخارجية الأمريكي الجديد القاهرة؟

صلاح: هذه الذكرى تطاردني قبل وصولي لنهائي دوري الأبطال

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

متابعات

أخبار متعلقة
#

مشكلة تواجه «صلاح» في نهائي دوري الأبطال

#

تفوق كاسح لـ«صلاح» على ظهير ريال مدريد

#

شاهد.. الهدف الثاني لـ«صلاح» في روما

#

بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدف التقدم لـ«ليفربول» أمام روما

محمد صلاح

ليفربول

عبر النجم المصري محمد صلاح عن مشاعره فيما يتعلق بحصول فريقه ليفربول على دوري أبطال أوروبا إذا تمكن من خطي عقبة روما والوصول للنهائي ، مؤكدًا أن ذكراه بينما كان طفل في العاشرة تطارده أثناء لعبه في هذه البطولة الكبرى.

وقال صلاح في حواره مع قناة أون إي والذي عرض جزء منه يوم الثلاثاء: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مثل الحلم، أتذكر نفسي دائما حين كنت أبلغ من العمر 10 سنوات في منزلي وأشاهد مباريات دوري الأبطال".

وأضاف "احساسي يختلف تماما حين أفكر في رؤية الجماهير المصرية لما وصلت إليه في دوري الأبطال"

وواصل "الآن الناس في مصر تشاهدني على شاشات التليفزيون وتقول هذا اللاعب من بلادنا وأعطانا الأمل، وهذا أكثر ما يسعدني".

وأوضح الدولي المصري "لعبت ضد ريال مدريد وبايرن ميونيخ من قبل وأعلم صعوبة الفوز على أي منهم، ولكنني أفكر أولا في عبور روما".

وكشف الإعلامي عمرو أديب الذي أجرى الحوار مع نجم ليفربول عن انخراط عائلة محمد صلاح في البكاء داخل ملعب أنفيلد أثناء تألقه أمام روما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من يلعب مع الإرهابيين في سيناء ؟!

جمال سلطان

كيف استقبل الإسلاميون تعيين مسلم وزيرًا لداخلية بريطانيا؟!

محمود سلطان

لاري كينج .. حوار مع رئيس لم يولد

فراج إسماعيل

غيورا آيلاند

حسام فتحي

الشيخ حسنين مخلوف يتصدى للمتساهلين في الفتوى

د. عبد الآخر حماد

(ابن سيناء يطالب بتحويلها إلى هونج كونج الشرق)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» هولندا ترفض مقاضاة حزب سياسي شتم الإسلام
» مدافع ريال مدريد: نعم هناك ضربة جزاء للبايرن
» إطلاق نار في العاصمة البريطانية وسقوط قتلى
» رجل يمسك امرأة من شعرها لمنعها من السقوط من الدور الثاني
» تعرف على الأسئلة التي سيوجهها "مولر" لترامب حول التدخل الروسي
» أطعمة تخفف عنك التوتر أثناء العمل
» شاهد .. أسد يهاجم مالكه وسط صراخ زوجته
» "أديب": هذا هو موعد حواري مع محمد صلاح
» بالفيديو.. قصة عم سعيد الذي فجر مواقع التواصل
» هكذا ترد مصر على نشر قوات إثيوبية سودانية مشتركة
» السعودية : ندين بشدة التدخلات الإيرانية في المغرب‎

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    03:43

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك
ابوتريكة