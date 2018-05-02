» مدافع ريال مدريد: نعم هناك ضربة جزاء للبايرن

02 مايو 2018 - 08:13 ص

اعترف مارسليو - الظهير الأيسر لريال مدريد - أن عرضية كيميتش - جناح بايرن ميونخ - ارتطمت بيده مما يستوجب احتساب ركلة جزاء للبافاري.



واعترض لاعبو بايرن ميونيخ على عدم احتساب لمسة يد كانت إن سُجلت هدفا من ركلة جزاء لأصبحت النتيجة 2-1 لصالح العملاق البافاري مع نهاية الشوط الأول.

وقال مارسيلو عقب المباراة في تصريحات أبرزتها صحيفة (الموندو ديبورتيفو): "الكرة ارتطمت في يدي، أعتقد أنها ركلة جزاء".

وأضاف "إذا قلت إنها لم ترتطم في يدي سأكون كاذبا.. لكن هذه هي كرة القدم، لأ أتحدث عادة على التحكيم لكن هناك أخطاء قد تكون في صالحك أحيانا وضدك في أحيان أخرى".

وشدد "لا يهم ماذا يحدث فقط عليك أن تلعب كرة القدم".

وعن كريم بنزيمة أشاد مارسيلو بزميله الذي سجل هدفين قائلا: "من الواضح أن كريم قد حضر.. بنزيمة لاعب عظيم ولا يحتاج لأن يسجل كل يوم لإظهار قيمته".

واختتم "كنا واثقين في قدراته ونعلم جودته.. وعاجلا أم آجلا كان سيستجيب. لقد مررنا جميعنا بليالي سيئة".