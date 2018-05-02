» تعرف على الأسئلة التي سيوجهها "مولر" لترامب حول التدخل الروسي

02 مايو 2018 - 07:18 ص

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا شرسًا على تسريب وسائل إعلامية لبعض الأسئلة التي سيوجهها المحقق الخاص روبرت مولر له في التحقيقات حول التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية .



وتتناول الأسئلة التي وضعها محامو الرئيس الخطوط التفصيلية للتحقيق الذي يجريه مولر، حول ما إذا كان ترامب حاول عرقلة التحقيق الخاص بروسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".



والأسئلة التي يزيد عددها على أربعين تظهر أن مولر يسعى إلى معرفة ما الذي يعرفه ترامب عن الصلات بين أعضاء حملته الانتخابية وبين روسيا، بما في ذلك لقاء عقد في مبنى ترامب تاور مع محام روسي عرض تقديم معلومات تضر بمنافسة ترامب في الانتخابات هيلاري كلينتون.



وفي سلسلة من تغريداته، قال ترامب: "يبدو من الصعب جدا عرقلة العدالة في جريمة لم تحدث مطلقا".



وكان ترامب زعم أنه لا توجد أسئلة على اللائحة تتعلق بالتواطؤ، وهو ما ينفيه ويقول إنه "جريمة زائفة ملفقة".



إلا أن سؤالا واحدا على الأقل يتناول مباشرة ما يعرفه ترامب عن سعي مساعدي الحملة، بمن فيهم رئيسها السابق بول مانافورت، للحصول على المساعدة الروسية.



ولكن لا يوجد مؤشر على أن ترامب مشتبه فيه رئيس في التحقيق الذي يجري منذ عام، أو أن مولر عثر على دليل بأن ترامب تآمر مع الروس، وهو ما نفاه ترامب مجددا اليوم.



وقال في تغريدة: "من المعيب تسريب الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي إلى الإعلام".



وأضاف: "لقد اختلقتم جريمة زائفة وتواطؤا لم يحدث مطلقا، والتحقيق بدأ بمعلومات سرية سُربت بطريقة غير قانونية. جميل!".

