» أطعمة تخفف عنك التوتر أثناء العمل

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التوتر
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تخفيف التوتر

توترات العمل

كشفت دراسات حديثة عن وجود بعض الخضروات والفواكه التي تقوم بتأثير مشابه لتأثيرات العقاقير المهدئة دون أضرار جانبية ، ناصحة بضرورة تناولها أثناء العمل للقضاء على توتره .

وينصح خبراء التغذية، بحسب موقع "بولدسكاي" المعني بالشؤون الصحية، بأن يتم إضافة بعض من الوصفات التالية لأنظمتنا الغذائية اليومية من أجل تخفيف التوتر والتمتع بذهن صاف.. وتشمل تلك الوصفات:

1- الأوراق الخضراء المنقذة

تعتبر الأوراق الخضراء عالم غني بالفوائد، ومن ضمنها خفض التوتر. فالأوراق الخضراء، مثل السبانخ، تحتوي على المغنيسيوم الذي يساعد في مقاومة الاكتئاب والتخفيف من التوتر. والنصيحة هي إضافة السبانخ إلى وجباتك لمرتين على الأقل خلال الأسبوع وستفاجأ بالنتيجة. كما يمكن عمل عصير أخضر مخفوق (سبانخ + خيار + موز + عنب + عسل نحل + حليب)، ويتم تناوله مثلجاً، فهو بمثابة مهدئ فوري وفعال لحالات التوتر التي تنتابنا على مدار اليوم.

2- استمتع بالشوكولاتة

من المعروف أن الشوكولاتة الداكنة من أفضل المهدئات، وذلك نظراً لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تمنع التهاب المخ. فبعد يوم طويل من العمل مليء بالتوتر، فما رأيك بقطعة الشوكولاتة الداكنة أو كوب مثلج من مخفوق الشوكولاتة والموز (موز + حليب + مسحوق الكاكاو الخام + عسل النحل)؟ أو قطعة من كيك الشوكولاتة قليل الدسم؟ فجميعها ستشعرك براحة كبيرة وسريعة وتخف من حدة التوتر الذي كنت تشعر به طيلة اليوم.

3- البروتينات هي الأساس

من المهم جداً أن تحتوي وجباتنا اليومية على البروتين، فهو من العناصر الغذائية الأساسية لتقليل الشعور بالتوتر. ولضمان الحصول على الكميات المطلوبة من البروتين، يجب تناول حفنة من المكسرات كوجبة سريعة خلال اليوم، وكذلك يجب إضافة بعض من الفواكه المجففة لنظامنا الغذائي اليومي، وذلك لضمان تخفيف حدة التوتر والوصول إلى حالة الصفاء الذهني. كما يمكن اللجوء لمخفوق المكسرات والفواكه المجففة (موز + تمر + زبيب + لوز + كاشيو + ماء + حليب + عسل النحل) للحصول على أفضل النتائج.


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