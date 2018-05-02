أديب يكشف أسرار جديدة عن تصريحات "عباس" عن "مرسي"

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مرسى

كشف الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - عن تفاصيل جديدة فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن حول عرض الرئيس الأسبق مرسي جزء من أرض سيناء لتوطين الفلسطينيين بها .

وقال "أديب" في برنامجه المذاع على قناة "ON E T" : "الرئيس أبو مازن أخبرنا كإعلاميين بهذه القصة أكثر من مرة عندما كنا نزور رام الله .. ولولا القوانين التي صدرت وقتها وجيشنا الذي طالب بالابتعاد عن هذه المناطق لتمت الصفقة وقت مرسي .. والآن ترون أن جيشنا يطهر سيناء ولو كان يريد أن يبيع لتمسك بحجة وجود إرهاب ومشاكل بالمنطقة وتركها فارغة لكن جيشنا يتحرك حتى آخر شبر وهذا يثبت أن الحديث عن صفقة القرن كلام فارغ ".

وتابع : "الصحافة الإسرائيلية لا هم لها هذه الأيام سوى الحديث عن خطة مصرية لتعمير سيناء بـ16 مليار دولار .. وهم يتساءلون من أين سيحصل المصريون على هذه المبلغ .. ولماذا يريدون تعميرها بهذا الشكل؟ .. لأنها أرضنا بالطبع ولن نفرط فيها ".

الفيديو:


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