الإمام الأكبر: الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله

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ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، المؤتمر العام لخريجي الأزهر في إندونيسيا، وذلك بمقر إقامة فضيلته في مدينة سولو ، المحطة الثانية من زيارته الحالية لإندونيسيا.
ووجه الإمام الأكبر ، في كلمته خلال المؤتمر، الشكر للرئيس والشعب الإندونيسي على حفاوة الاستقبال التي لقيها منذ أن وطأت قدمه هذه الأرض الطيبة المباركة، مشيرا إلى أن إندونيسيا بلد كريم طيب تعتز به الأمة الإسلامية كلها، ونذكره عندما نريد الافتخار بشعب مسلم استطاع أن يتقدم وينهض ويصبح نمرا اقتصاديا.
وقال إنه لدى عودته للقاهرة، سوف يصدر قرارا بإنشاء وحدة خاصة للتواصل مع خريجي الأزهر في إندونيسيا، فهم كنز ثمين يجب أن نستثمره، مبديا استعداد الأزهر لتدريب الواعظات الإندونيسيات كي يساهموا في نشر وسطية الإسلام وسماحته.
وشدد الإمام الأكبر على أن الأزهر الآن هو طوق نجاة للعالم كله وليس للدول الإسلامية والعربية فقط، لأنه لن يقضي على الإرهاب إلا فكر الأزهر الذي يجب أن نحمله إلى كل بقاع الأرض، وأن ينزل إلى أرض الواقع ليتعلم الناس الصحيح من الخطأ، موضحًا أن لدى من يتخرجون منه رسالة لترويج الفكر الأزهري في بلادهم كي يشيع الاستقرار.

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