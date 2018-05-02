مدرب البايرن: أشعر بخيبة الأمل وليس الحزن

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قال يوب هاينكس المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني إنه يشعر بخيبة الأمل وليس الحزن بعدما فشل فريقه في التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وجاءت تصريحات هاينكس بعدما تعادل البافاري الثلاثاء مع مضيفه ريال مدريد الإسباني بهدفين لكل منهما في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، والخروج على إثرها من البطولة بعدما خسر ذهابًا بهدف مقابل هدفين.
وفي تصريح صحفي، أكد هاينكس "أنا لا أشعر بالحزن ولكن أشعر بخيبة ا?مل بعد الفشل في التأهل للنهائي القاري".
وأضاف "بالنسبة لي اليوم فإن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس هو أفضل لاعب في ريال مدريد، بعدما أنقذ مرماه من أكثر من فرصة للتسجيل".
وأوضح هاينكس "عندما تشاهد ركلة جزاء صحيحة وتغاضى الحكم عن احتسابها فإنني لن أقوم بالتذمر، لقد أهدينا ريال مدريد إضاعة الكثير من الفرص و هدفين".
وفشل البافاري في تحقيق حلمه بالتأهل إلى النهائي القاري، ليتأهل بدلًا منه ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي والسادسة عشر في تاريخه.

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