ترامب: لا أستبعد التفاوض مع إيران

30 أبريل 2018 - 11:47 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه لا يستبعد إجراء مفاوضات جديدة مع إيران بشأن برنامجها النووي للتوصل إلى اتفاق جديد.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده ترامب، مع نظيره النيجيري، محمد بخاري، في البيت الأبيض، عقب مباحثات ثنائية.



وجدد ترامب تأكيده على أن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية مع طهران عام 2015، كان "سيئا"، فيما لم يستبعد إجراء مفاوضات جديدة بشأنه، والتوصل لاتفاق جديد.



وسبق أن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني رفض بلاده التفاوض مجدداً على الاتفاق النووي.



وقال ترامب إن "الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران سيبعث برسالة لكوريا الشمالية"، من دون أن يحدد فحوى "الرسالة" أو يعلن تاريخا للانسحاب.



وأضاف: "سنتخذ قراراً بشأن الاتفاق النووي مع إيران في الوقت المناسب"، مشدداً على أن "إيران سعت خلال السنوات الماضية إلى امتلاك سلاح نووي، وهذه الوضعية لا يمكن أن نقبل بها".



وبخصوص القمة التي من المنتظر أن تجرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون، قال ترامب إنه يتوقع نجاح اللقاء، معتبرا أنه "سيكون احتفالاً عظيماً".



وتابع: "هناك أشياء عظيمة يمكن أن تحدث، وسنرى هل من الممكن أن يتغير الوضع"، مضيفاً أن "زعيم كوريا الشمالية أبدى انفتاحاً كبيراً بخصوص هذه القمة".



من جانبه، قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إن بلاده تعمل على تحقيق التعايش في البلاد بين مختلف الأديان والطوائف.



وأضاف أن بلاده شرعت في تأهيل المقاتلين التائبين من جماعة "بوكو حرام"، مشددا في الوقت ذاته، على مضي بلاده في محاربة الإرهاب.



وأكد بخاري على أهمية التعاون النيجيري الأمريكي، مؤكّدا رغبة بلاده في تطوير العلاقات الاقتصادية والعسكرية الثنائية.



كما أشار أن التواجد العسكري الأمريكي في بلاده يقتصر على تدريب القوات النيجيرية.



وتوصلت إيران ومجموعة دول (5+1)، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في 14 يوليو/ تموز 2015، لاتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية.

