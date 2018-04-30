"الكنيست" يقر قانونًا يمنح نتنياهو سلطة "إعلان الحرب"

30 أبريل 2018 - 11:44 م

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون تقدم به رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يمنحه سلطة إعلان الحرب، بعد الحصول على موافقة وزير الدفاع فقط، حسب صحيفة إسرائيلية.



وتمت الموافقة اليوم في القراءتين الثانية والثالثة، ما يعني أن القانون أصبح نافذاً.



وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "الكنيست صوت مساء الإثنين لصالح طلب نتنياهو، منحه سلطة إعلان الحرب، بموافقة وزير الدفاع فقط، وفي الحالات القصوى".



وبذلك لا يحتاج نتنياهو إلى موافقة المجلس الوزاري المصغر ولا الحكومة لإعلان الحرب.



ولفتت الصحيفة إلى لجان الدفاع، والشؤون الخارجية، والدستور، والقانون، والعدل في الكنيست كانت قد رفضت مشروع القانون، إلا أن الهيئة العامة في الكنيست وافقت عليه في جلستها العامة.



ولم تحدد الصحيفة عدد النواب (من أصل 120) الذين صوتوا لصالح مشروع القرار.



وقبل تصويت الكنيست، أعلن نتنياهو، في مؤتمر صحفي اليوم، أن "إسرائيل لديها أدلة على أن إيران تعمل على برنامج سري للاستحواذ على سلاح نووي".



وأضاف: "حصلت على 55 ألف صفحة من المعلومات الاستخباراتية، ومحفوظة كملفات في 183 قرصًا مدمجًا، بشأن الملف النووي الإيراني".

