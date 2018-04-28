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حبس قاتل طالب هندسة النزهة 15 سنة

قضايا وحوادث

طالب هندسة بنها
طالب هندسة بنها

شيماء السيد

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مصر

المحكمة

قرار اداري

ابو تريكة

عاقبت محكمة الأحداث، برئاسة المستشار محمد عبد الله لكلا من "على أ.م.م" و"حسين.ع.م"، بالسجن 15 عامًا خلفية اتهامهما بقتل طالب هندسة بنها.

تعود أحداث القضية إلى تمكن أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، من العثور على جثة "محمد . أ . ع" طالب بكلية الهندسة جامعة بنها بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة، وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن.

وذكرت والدته أن المجني عليه خرج من مسكنهما لشراء جهاز "لاب توب" من أحد الأشخاص غير معلوم لديها، تعرف عليه من أحد مواقع التسوق الإلكترونى، واتفقا على التقابل بمحل البلاغ وبحوزته مبلغ 25 ألف جنيه.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد م . م" 18 سنة طالب، و"حسين .ع . م" 18 سنة طالب وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض "مطواة" والثانى سلاح أبيض "سكين" المستخدم فى الواقعة.


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