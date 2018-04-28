نائب الأذان للإخوان : لا لترويج المخدرات

28 أبريل 2018 - 01:21 م

شن المحامي ممدوح إسماعيل المتواجد حاليا في تركيا والمعروف إعلاميا بنائب الأذان ، هجوما عنيفا علي القيادي الإخواني المنشق كمال الهلباوي.

وأضاف إسماعيل علي حسابه الرسمي علي فيس بوك "الهلباوي متشيع لايرجى منه أى نفع" ، لافتا إلي أن من يراجع الفيديوهات والمقالات والصور له مع قادة ايران علي محرك البحث جوجل يؤكد له ذلك.

وتساءل: قبل إعلان الإخوان قبولهم مبادرته، لابد أن يعلنوا للناس الأسباب الحقيقية لفصله من الإخوان ثم أعلنوا لماذا تقبلون منه بعد تلك الأسباب ، لا لترويج المخدرات؟

وأكد أنه يرحب بأي مبادرة حقيقية تفرج كرب المعتقلين في مصر.

يذكر أن الهلباوي أطلق مبادرة جديدة لمحاولة إنهاء الأزمة، مقترحًا تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية".

وأضاف أن "الوساطة الواجب القيام بها في مصر، يمكن أن تشكل مدخلًا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عمومًا، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة".

واقترح في تصريحات صحفية "تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب".