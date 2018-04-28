اللجنة الصحية بمجلس النواب تتفقد المستشفى العام بالغردقة

تفقد وفد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العمارى، مستشفى الغردقة العام، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، يرافقهم اللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد بالمحافظة، جاء ذلك علي هامش زيارتهم التفقدية للخدمات الصحية والمستشفيات العامة بمدن بالمحافظة.
ومن جانبه أبدى رئيس اللجنة الصحية وأعضائها بعض الملاحظات بالمستشفى ، مؤكدين أهمية العمل على تلافيها للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى، مشيدًا أيضًا بالجهود المبذولة من اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر على أرض الواقع في جميع المجالات وليس فقط في مجال الصحة والخدمة الطبية .
وفي السياق ذاته وجه أعضاء اللجنة الصحية الشكر لسيادة المحافظ على دوره البارز في حل مشكلة نقص الكوادر الطبية بالمستشفيات العامة وذلك عن طريق تكليف كليات الطب بالجامعات المصرية بعمل قوافل طبية منتظمة ومستمرة داخل المحافظة الساحلية وخاصة مدينتي حلايب وشلاتين، معتبرين ذلك بأنه تفكير خارج الصندوق.