14 طريقة لفقد 5 كيلو جرامات من وزنك

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يبحث الكثيرون عن طرق بسيطة وسهلة لفقد كيلو جرامات من وزنها، إلا أن العملية شاقة وصعبة..

إليك طريقة سهلة

1- شرب كوبين من الماء قبل تناول الإفطار، ثم شرب كوب ثالث يحتوى على عصير ليمونة واحدة حيث إن الليمون يحفز عملية حرق الدهون.

2 – اهتم بتناول وجبة الإفطار قبل العاشرة صباحاً وبغض النظر عن محتوى الوجبة حاول قدر الإمكان أن تتناول إفطارك فى وقت مبكر وأفضل وقت لتناول الوجبة من بعد شروق الشمس حتى العاشرة صباحاً.

3 – اذا كنت ممن لا يستطيعون منع أنفسهم من تناول الحلويات فليكن ذلك فى وجبة الإفطار وبأقل قدر ممكن.

4 – اعتمد على ساقيك فى الحركة  بدلاً من استخدام المصعد جرب الصعود على السلالم  وبدلاً من استخدام السيارة او التاكسى تذكر أن لديك ساقين خلقهما الله للسير لو تذكرت تلك الحقيقة المهمة وعملت بها فستفقد بعض من وزنك وستوفر نقود المواصلات!

5 – قبل تناول الغداء: احرص على تناول كوبين من الماء، فالماء منعش بطبيعته إضافة إلى أنه يساعدك على التحم فى شهيتك وتقليل كمية الطعام الذى تتناوله دون أن تحس بألم الجوع .

6 – مهما كان نوع الطعام الذى ستأكله فاجعل الخضراوات ضيفا دائما على مائدتك ولا تتناول اللحم أو الأرز مرتين متتاليتين إلا وبينهما بعض من الخضراوات كالخس أو الخيار أو ملعقة سلطة تفصل بها بين الطعام وبعضه.

7 – حاول قدر الإمكان تقليل كمية الملح فى طعامك وإن لم يروق لك مذاق الطعام لقلة الملح عليك بإضافة قطرات الليمون الطازج سيعطيك مذاق رائع .

8 – استخدم التوابل فى تحضير الطعام ستعطيك مذاقا رائعا وتعمل على تحفيز الحرق .

9 – توقف تمامًا عن استخدام السمن البلدى أو السمن المصنع واهتم باستخدام الزيوت النباتية مثل عباد الشمس وزيت الزيتون .

عند إضافة تلك الزيوت إلى الأطعمة مثل الفول المدمس أو الجبن  وستتعطيك مذاقا رائعا وتمد جسمك بالدهون الصحية التى تفيدك ولا تضرك.

10 – اعتمد الطرق الصحية فى طهى الطعام فمثلا بدلاً من الدجاج المقلى يمكنك تناول الدجاج المشوى.

 الأمر ذاته بالنسبة للحوم بدلاً من تناول الهمبورغر عليك ان تتناول اللحم المفروم المشوى (الكفتة) أو الكباب بدون قطع دهنية.  الأمر لا يتوقف  هنا بل يمتد الى البيض المقلى أو الأومليت الذى يمكن ان تحضره دون الحاجة الى قطرة زيت  واحدة بشرط أن يتم ذلك فى أوانى طهى من نوع خاص (أوانى التيفال) التى لا يلتصق بقاعدتها الطعام.

11 -ضع مواعيد ثابتة لوجباتك واحرص على ألا تتناول الطعام قبل النوم بفترة 3  ساعات.

12 – متى شعرت بالجوع فى غير أوقات الطعام يمكنك تناول كوبين من الماء وكوب زبادى أو علبة حليب أو رائب .

13- متى اشتاقت نفسك لنوع أو أكثر من الأطعمة المقلية او المسبكة أو الدهنية فليكن هناك يوم مخصص لتلك الوجبات. يوم واحد  فقط كل عدة أيام تتناول فيه ما تشتهى أى وقت وبأى كمية على أن تعود للنظام الصحى بعدها فوراً .

14 – لا تنسى شرب الماء بما لا يقل  عن 3 لترات يومياً .


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