» الارصاد: طقس الخميس معتدل

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 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف اليوم الخميس على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .

كما يتوقع ايضا أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء .
 
والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا عل المناطق المكشوفة من شمال وجنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم  على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 30

وسط الدلتا 16 30

الإسكندرية 18 25

بلطيم 18 25

مطروح 17 25

السلوم 13 27

سيوة 17 31

بورسعيد 16 25

دمياط 16 24

العريش 13 23

رفح 12 24

الإسماعيلية 14 30

السويس 15 30

رأس سدر 16 28

نخل 11 23

نويبع 16 24

طابا 14 23

كاترين 09 17

الطور 17 26

شرم الشيخ 20 29

الغردقة 17 27

مرسى علم 18 29

الفيوم 16 30

بنى سويف 15 30

المنيا 14 30

أسيوط 15 29

سوهاج 15 29

قنا 16 30

الأقصر 16 30

أسوان 17 31

أبوسمبل 18 29

الوادى الجديد 17 32

شلاتين 22 30

أبورماد 21 29

رأس حدربة 20 28

حلايب 20 28

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