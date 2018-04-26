» الارصاد: طقس الخميس معتدل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف اليوم الخميس على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا .



كما يتوقع ايضا أن يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وسيناء تمتد حتى شمال الصعيد تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء .

