تفاصيل إنقاذ الطلاب المحتجزين داخل محمية وادي دجلة

روى أحد ضباط قسم شرطة المعادي، تفاصيل إنقاذ الطلاب الذين تعرضوا للاحتجاز داخل محمية وادي دجلة.



وقال الضابط في مداخلة هاتفية ببرنامج "ما وراء الحدث" المذاع على قناة "إكسترا نيوز":"إن أحد أولياء الأمور أخطر النجدة باحتجاز مجموعة من الطلاب، وتم على الفور تشكيل غرفة عمليات والانتقال لمكانهم وبصحبتنا أحد "الأعراب" لاقتصاص الأثر، وصعدنا الجبل وتوصلنا لمكان المحتجزين بعد حوالي ساعة".

وتابع الضابط:" أنهم كانوا يروا الأطفال ولم يستطيعوا الوصول إليهم لأن الطريق كان وعر جدًا".واضاف:" أنهم كانوا مترجلين وقطعوا مسافة 3 كيلو ليتمكنوا من الوصول لهم"، مشيرا الى انه كان من الصعب دخول المعدات، فبدأو بأخذ الأطفال واحد يلو الآخر.

والبداية كانت مع تلقى شرطة نجدة القاهرة، إخطارا باحتجاز أتوبيس يستقله طلاب داخل محمية وادى دجلة بمنطقة المعادى، وتم التوجيه بسرعة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمديرية للبحث عن الأتوبيس.

وتبين أنه حال تواجد الأوتوبيس رقم هـ أ ب 526 سياحة تابع لمدرسة دولية بمنطقة التجمع الخامس يستقله 21 طالبا بالمرحلة الإعدادية صحبة سائق السيارة ومشرفان بذات المدرسة بالمحمية تمهيداً للتخييم والمبيت ، ونتيجة لسوء الأحوال الجوية المفاجأة وسقوط الأمطار أدى إلى تعطل السيارة وانهيار جزء من مدخل المحمية وتعذر تحركهم وسط مخرات السيول والمدقات الجبلية.