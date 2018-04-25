بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

25 أبريل 2018 - 04:04 م

نفذت مديرية الزراعة بالغربية حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بنواحى مركز طنطا بالتنسيق مع مركز شرطة طنطا ورئاسة مركز ومدينة طنطا.

وقال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة إنه تمت إزالة 35 مشتل أرز مخالف بنواحى قرى "دمشيت وكنيسة دمشيت والرملية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والغرامة المالية ضد المخالفين بإقامة مشاتل تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

وكان المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، قد أكد في فبراير الماضي، أنه تم تحديد مساحة 40 ألف فدان لزراعة الأرز هذا العام، حسب التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

وأضاف العتال ان هذه المساحة سيتم توزيعها علي بعض المراكز والأحواض الزراعية ولن يسمح بأي مخالفه لما سيتم إصدارة من تعليمات بشأن زراعة الأرز بالمناطق التي سيتم تحديدها.

يذكر أن مساحة المناطق المزروعة بالأرز العام الماضي كانت تقدر بنحو 70 ألف فدان بزيادة نحو 30 ألف فدان عن المقرر زراعته العام الحالي.









