  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:37 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: الأطماع في سيناء لم تنته

أرشيفية

لهذا السبب.. إيقاف 18 قناة تليفزيونية

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

إعلان حالة الطوارئ تحسبًا للسيول

ابوتريكة

رياضيون.. احترقوا بنار السياسة

الحكومة تزيل مزارع أرز في الغربية

بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

قيامة أرطغرل

مفاجآت مثيرة بـ «أرطغرل» بعد مقتل سعد الدين كوبيك

صلاح

وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

عماد الدين حسين

ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

قبلي وبحري

الحكومة تزيل مزارع أرز في الغربية
الحكومة تزيل مزارع أرز في الغربية

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

الجيش الإثيوبي يشتري سندات سد النهضة

#

إسرائيل توافق على بناء 300 وحدة استيطانية بالضفة

#

إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم بالضفة الغربية

#

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الحكومة

الأرز

الغربية

مزارعين

نفذت مديرية الزراعة بالغربية حملة مكبرة لإزالة مشاتل الأرز المخالفة بنواحى مركز طنطا بالتنسيق مع مركز شرطة طنطا ورئاسة مركز ومدينة طنطا.

وقال المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة إنه تمت إزالة 35 مشتل أرز مخالف بنواحى قرى "دمشيت وكنيسة دمشيت والرملية"، وتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، والغرامة المالية ضد المخالفين بإقامة مشاتل تقدر بـ 5 آلاف جنيه.

وكان المهندس عادل العتال وكيل وزارة الزراعة بالغربية، قد أكد في فبراير الماضي، أنه تم تحديد مساحة 40 ألف فدان لزراعة الأرز هذا العام، حسب التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الغربية.

وأضاف العتال ان هذه المساحة سيتم توزيعها علي بعض المراكز والأحواض الزراعية ولن يسمح بأي مخالفه لما سيتم إصدارة من تعليمات بشأن زراعة الأرز بالمناطق التي سيتم تحديدها.

يذكر أن مساحة المناطق المزروعة بالأرز العام الماضي كانت تقدر بنحو 70 ألف فدان بزيادة نحو 30 ألف فدان عن المقرر زراعته العام الحالي.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما حدث مع "صلاح" بعد مباراة روما
» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر
» بيان من ليفربول بشأن أعمال عنف ضد مشجع
» مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء في السويس
» غدًا.. الأسرة تنظر نفقة ومؤخر طليقة ''كهربا''
» ضبط 5 موظفين لإهدارهم المال العام بمستشفى الغردقة العام
» غدًا.. محاكمة مرسى وآخرين بالتخابر مع حماس
» أمطار غزيرة على بني سويف
» وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح
» قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس
» ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين