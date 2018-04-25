» غدًا.. محاكمة مرسى وآخرين بالتخابر مع حماس

25 أبريل 2018 - 03:04 م

تنظر غدًا الخميس محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، و20 من قيادات جماعة "الإخوان" في قضية "التخابر مع حماس" .

وكانت محكمة النقض، قضت في نوفمبر العام 2016 ميلاديًا، بقبول طعون المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، منتصف يونيو 2015 ميلاديًا، حيث ألغت السجن المؤبد لمرسي، والإعدام لخيرت الشاطر، وأمرت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وهي "حماس"، و"حزب الله" اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، وتلقي بعضهم تدريبات عسكرية بقطاع غزة لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ"الإخوان"، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.



