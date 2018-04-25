» أغرب ما حدث مع "صلاح" بعد مباراة روما

25 أبريل 2018 - 02:39 م

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أداء محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، المميز في مباراة ليفربول أمام نادي روما الايطالي، في إطار الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا، جلب له مشجع غير متوقع، وهو وزير الدفاع الإسرائيلي.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، على موقع تويتر بعد أن دفع "صلاح" ليفربول للفوز على روما 5-2 في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا "سأطلب من رئيس الأركان على الفور ضم محمد صلاح في الجيش الإسرائيلي".

وعقبت الصحيفة، على تغريدة "ليبرمان"، أن على الرغم من طلب ليبرمان المثير للشفقة، لا يبدو أن هناك فرصة لأن ينضم "صلاح" إلى فريق إسرائيلي.

وتابعت: مصر واحدة من دولتين عربيتين فقط صنعتا السلام مع إسرائيل، إلا أن الرأي العام لا يزال معاديًا إلى حد كبير لدولة إسرائيل ومساند للفلسطينيين.

وفي عام 2013 اتُهم "صلاح" الذي كان آنذاك يلعب لصالح نادي بازل السويسري، بأنه استغل حجة تغيير حذائه لتجنب المصافحة مع لاعبي الفريق الإسرائيلي مكابي تل أبيب قبل جولة تمهيدية من دوري الأبطال.

قبل بداية المرحلة الثانية، جذب "صلاح" انتباه وسائل الإعلام لاختياره السلام مع لاعبي الفريق الإسرائيلي بـ "قبضة اليد" بدلاً من المصافحة باليد.

في المقابل، لن تنجح صيحات الاستهجان من قبل المشجعين "ماكابي" ضد "صلاح" خلال المباراة في وقفه عن إحراز الأهداف .

ولاحقًا، شرح "صلاح" أنه كان هناك الكثير من الضغط عليه قبل هذه المباراة، لكنه لم يكن مهتمًا بالسياسة على الإطلاق.

وقال في مقابلة أجريت معه في عام 2014: "أخبرني النادي إذا لم أذهب سأكون موقوف وستكون هناك الكثير من المشاكل لي، لذا ذهبت للسلام وأشكر الله على إحرازي للأهداف حينها" .

وسجل الفرعون المصري مع ليفربول، في مباراة أمس، هدفين و ساعد في إحراز هدفين آخرين، لكنه لم يحتفل بعد تسجيله الأهداف كدليل على احترام ناديه السابق.

وسجل "صلاح" 43 هدفاً في جميع المسابقات هذا الموسم، كما فاز بلقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز ، هذا الأسبوع