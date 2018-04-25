  • الأربعاء 25 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر04:38 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي»: الأطماع في سيناء لم تنته

أرشيفية

لهذا السبب.. إيقاف 18 قناة تليفزيونية

قصص مرعبة عن سيول رأس غارب

إعلان حالة الطوارئ تحسبًا للسيول

ابوتريكة

رياضيون.. احترقوا بنار السياسة

الحكومة تزيل مزارع أرز في الغربية

بالصور.. الحكومة تلاحق مزارعي الأرز في الغربية

قيامة أرطغرل

مفاجآت مثيرة بـ «أرطغرل» بعد مقتل سعد الدين كوبيك

صلاح

وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

محمد صبحي

قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

عماد الدين حسين

ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن

السفير البريطاني يستعين بـ"عبلة كامل" للسخرية من روما

وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح

الرياضة

صلاح
محمد صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "صلاح" يسجل هدفه الـ31 في "البريميرليج"

#

"الجزيرة" عرضت 100 ألف جنيه على إحدى جارات صلاح

#

ياسمين الخطيب لمحمد صلاح : زي القمر وربنا

#

وزير إعلام «الإخوان» أمر بإذاعة بيان السيسي فى 30 يونيو

إسرائيل

محمد صلاح

ليفربول

أفيجدور ليبرمان

طالب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان بتجنيد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي في الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب تألقه خلال الفترة الماضية وآخرها تسجيله هدفين في مرمي فريقه السابق روما الإيطالي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكتب ليبرمان تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأتصل برئيس الأركان لأطلب منه ضم محمد صلاح إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد فوز ليفربول على ضيفه روما الايطالي 5-2 في ذهاب نصف النهائي على ملعب أنفيلد".

ورفع صلاح رصيده هذا الموسم إلى 43 هدفًا في مختلف المسابقات، وذلك بعد نيله جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لهذا الموسم


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

العاصمة تغرق من جديد في "شبر ميه" .. أين الخبر ؟!

جمال سلطان

فتاوى الإخوان.. "نداء الكنانة" أصدق أنباء من الكذب !!

محمود سلطان

محمد صلاح.. درس لوطن نائم

فراج إسماعيل

في ذكرى تحرير سيناء فرحة وأمل

عبود الزمر

إسلام.. أبومكة

حسام فتحي

من يبكي سعد الدين كوبيك؟!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أغرب ما حدث مع "صلاح" بعد مباراة روما
» رفع حالة الطوارئ لسقوط أمطار على مدن البحر الأحمر
» بيان من ليفربول بشأن أعمال عنف ضد مشجع
» مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء في السويس
» غدًا.. الأسرة تنظر نفقة ومؤخر طليقة ''كهربا''
» ضبط 5 موظفين لإهدارهم المال العام بمستشفى الغردقة العام
» غدًا.. محاكمة مرسى وآخرين بالتخابر مع حماس
» أمطار غزيرة على بني سويف
» وزير الدفاع الإسرائيلى يطلب أمر صادم من محمد صلاح
» قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس
» ماذا ستفعل القوات العربية إذا ذهبت إلى سوريا؟!

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:35 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
ابوتريكة
القيادي السابق بالجماعة «محيي الدين عيسى»
محمود عزت
سينما
بين القصرين