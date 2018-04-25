القبض على صاحب ورشة لصناعة السلاح فى المنصورة

25 أبريل 2018 - 02:22 م

ألقت قوات مكافحة المخدرات القبض على عامل لإدارته ورشة بالمنصورة لتصنيع وتعديل الأسلحة والاتجار فيها.

أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام "محمد. ك" حاصل على دبلوم تجارة – ومقيم المنصورة بمحافظة الدقهلية، بإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائه بدائرة القسم، متخذاً من إحدى متاجر بيع أدوات الصيد الكائن بدائرة قسم شرطة ثانى المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته 10 طبنجات معدلة مختلفة الأنواع، و27 بندقية ضغط هواء، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، و العدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتعديل للأسلحة.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامى فى إدارة ورشة لتعديل الأسلحة إلى أسلحة نارية وحيازته للأسلحة المضبوطة والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.