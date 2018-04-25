مياه الأمطار تغطى السيارات فى شوارع التجمع

إيمان هاني
استغاث سكان شارع التسعين بالتجمع الخامس بالمسئولين من مياه الأمطار، على الهواء.
وقالت سهير عبد الحميد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشى ، أحد أهالي المنطقة: "إن السيارات كلها غارقة في المياه واتصلنا بالحي ومحدش بيرد علينا".
وأضافت "محدش سأل فينا، ومش عارفين ندخل بيوتنا".
وتابعت:"الدنيا بايظة في التجمع الخامس ونطالب المسئولين بإنقاذنا من مياه الأمطار، وشفط المياه".
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