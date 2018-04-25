رسميًا.. "المصرى" يعتذر عن دورى أبطال العرب

25 أبريل 2018 - 02:14 م

تعارضت مواعيد البطولة العربية لدورى أبطال العرب مع مواعيد الكونفدرالية الأفريقية، ما أدى إلى اعتذار النادي المصري البورسعيدي عن أبطال العرب.

وأجرى اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة هانى أبو ريدة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات محاولات مع مسئولى الاتحاد العربى لتأجيل مباريات الدور التمهيدى، وهو ما تم رفضه من قبل الاتحاد العربى لضيق الوقت ورغبتهم فى انتهاء التصفيات قبل شهر رمضان.

وأكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات صحفية أن المصرى لن يشارك فى البطولة العربية بسبب تضارب موعدها مع البطولة الكونفدرالية، رغم المحاولات التى بذلت من قبل أبو ريدة لتأجيل موعد الدور التمهيدى بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد العربى الذين رفضوا لضيق الوقت.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أنه من المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدى فى الفترة من 8 مايو إلى 15 من نفس الشهر لانتهاء الدور التمهيدى قبل شهر رمضان المقرر له 17 مايو، وتقسيم الـ 8 فرق إلى مجموعتين يصعد أول كل مجموعة مباشرة لدور الـ32.