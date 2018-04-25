» قصة الهجوم على محمد صبحى بعد تصريحاته عن الرئيس

25 أبريل 2018 - 02:14 م

حملة شرسة تشن على الفنان محمد صبحى عقب انتشار فيديو يقول فيه خلال ندوة "مستقبلنا فى عيون شبابنا" بمناسبة عيد تحرير سيناء: "أقسم بالله أنه إذا أخذ السيسي أبناءه وعذبهم وسجنهم فيستعوض الله فيهم حتى لا يمس تراب الوطن بسوء، معتبرًا من يستنكر ذلك خائنا لبلاده".

وقد انهالت التعليقات الكثيرة على صبحى من مشاهير رواد التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، وصل للبعض فى تعليقاته إلى اتهامه بالاستيلاء على أرض من الدولة، حيث نفى صبحى هذه الاتهامات بفيديو نشره على صفحته على الشخصية لمدينة "سنبل" للفنون.

وسرعان ما أعلن "صبحى"، بيع مدينة سنبل لرجل الأعمال حسن راتب، وأكد "صبحى"، أن الاتفاق الذي وقعه مع الدكتور حسن راتب يتضمن بيع 80% من المدينة، مضيفًا: "راتب" سينشئ أكاديمية فن بأموال طائلة، فأنا ربحت فى هذه الصفقة كي أتفرغ لفنى".

وفى نفس السياق نشر المحامى الحقوقى طارق العوضى، صورًا للفنان "محمد صبحى" بصحبة رئيس الوزراء الإخواني، هشام قنديل، بالإضافة لصوره مع مبارك، وأيضًا مع رئيس وزراء مصر المهندس إبراهيم محلب، معلقًا عليها بقوله: "أوول سايز".

ووجه له الصحفي محمد منير، رسالة قاسية، فيما قال له الناشط الحقوقي حازم عبد العظيم، :"محمد صبحي من غير ما يأخد باله، اعتراف ضمني أن البلد بيسجن الشباب فيها وبيتعذب، وده بيحصل والإعلام والبرلمان واللجان عمالة تكنس وتنكر طول النهار، كدة أنت بوظت الشغل".