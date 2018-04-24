» اختطاف نائب رئيس اللجنة الأولمبية بالعراق

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العراق

مسلحون

اختطاف

نائب رئيس اللجنة الأولمبية

أفاد موقع "السومرية نيوز" اليوم، الثلاثاء، بأن نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس اتحاد الملاكمة بشار مصطفى اختطف من قبل جماعة مسلحة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع تأكيده أن عملية الاختطاف نُفذت في منطقة المسيب على الطريق الواصل بين بغداد وكربلاء، مضيفا أن المسؤول الرياضي المخطوف كان في طريق عودته إلى العاصمة، بعد تأدية واجب العزاء لأحد أعضاء اتحاد الملاكمة.

وذكر المصدر أن أجهزة الأمن فتحت تحقيقا في الحادث بغية معرفة الجهة التي تقف وراء الاختطاف.

وأكد مصدر في حامية المسؤول المخطوف لقناة "صلاح الدين خبر" أن مصطفى اختطف وتمت مصادرة إحدى سياراته في نقطة تفتيش وهمية نصبها المسلحون في المنطقة، علما بأن هذا الأسلوب كثير ما يلجأ إليه عناصر تنظيم "داعش".


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