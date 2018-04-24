» «ترامب» يهاجم الاتفاق النووي مع إيران ويهدد بإلغائه

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي الذي يجمع أمريكا بإيران والدول الخمس الكبرى في العالم، واصفًا إياه بـ"الفظيع" و"السخيف"، لافتًا إلى أنه كان من الواجب أن لا يتم.

جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده "ترامب" مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض، فيما شدد "ماكرون" على أهمية الاتفاق، لافتًا إلى أنه "جزء من الصورة الأكبر".

وقال "ترامب": "الجميع يعرف رأيي بالاتفاق النووي مع إيران، لقد كان اتفاقا فظيعا، ولم يكن يجب أن يتم"، وأضاف الرئيس الأمريكي عن نفس الاتفاق: "إنه سخيف وجنوني، لم يكن يجب أن يتم أبدا، ولكننا سنتحدث عنه".

بالمقابل، رأى الرئيس الفرنسي أن الاتفاق "مهم" وشدد على أنه يشكل جزءا من استراتيجية إقليمية، قائلا: "علينا أن ننظر إليه كجزء من الصورة الأكبر للأمن في المنطقة".

وبرر الرئيس الأمريكي نظرته للاتفاق الإيراني قائلا: " أينما ذهبنا سنجد إيران خلفنا، كما أن روسيا تتوغل وتتدخل بشكل أكبر، ويبدو أن إيران تقف خلف أي مشكلة في أي مكان".

وأضاف ترامب قائلا: "إنهم يقومون باختبار صواريخ، ماذا يعني هذا الأمر؟"، وتساءل الرئيس الأمريكي متعجبا: أي اتفاق هذا الذي لا تتم مناقشته؟"، حسب تعبيره.

يذكر أن ماكرون يقوم بزيارة رسمية إلى أمريكا من المقرر أن تستمر لثلاثة أيام، في محاولة فرنسية لإقناع واشنطن بالبقاء ضمن الاتفاق النووي مع إيران.



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