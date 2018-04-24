«الديهي»: «سيناء 2018» من أنجح العمليات العسكرية في العالم

24 أبريل 2018 - 07:23 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن من حق القوات المسلحة المصرية، أن تعمل وتقوم بما تراه ملائمًا ومناسبًا وبالطريقة التي تراها مناسبة وباستخدام كل القوة الغاشمة ضد كل من يهدد الأمن القومي المصري.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، أن الجيش المصري يستخدم حقه الأصيل منفردًا في بسط سيادة الدولة المصرية على كافة أراضيها بالقوة الغاشمة، متابعًا "لن يقبل جيش بلادنا أي وصايا من أحد".

وأكد مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، أن العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" من أكبر وأهم وأنجح العمليات في مواجهة الإرهاب على مستوى العالم، منوًها بأن لم تحدث من قبل عملية مماثلة لـ"سيناء 2018".

وأضاف أن سبب الهجوم على العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، هو ما تقدمه ما نجاحات عديدة في القضاء على الإرهاب.

وأوضح "الديهي"، أن منظمات حقوق الإنسان فشلت في إيقاع الجيش المصري، فأصبحوا يطرقون على حوائط وطننا بتقارير مغلوطة بغرض تشوية صورة مصر أمام العالم، حسب قوله.

وقال إن كل المعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية نقلًا عن تقرير كاذب من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن سيناء والعملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" بمثابة "كلام فارغ" لا قيمة له.

وأوضح أن هناك حملات ممنهجة للهجوم على مصر بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد تحرير سيناء، مشيرًا إلى أن ستظل تهاجم هذه المنظمات مصر نظرًا لما تحصل عليه من تمويل لتشويه صورة مصر.

وألمح إلى أن أهالي سيناء لم يتأثروا بالعملية العسكرية الشاملة وتسير الحياة هناك على ما يرام، ويساندون القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب.



